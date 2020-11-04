التصويت بالبريد في أوريغون يؤخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

صوت ملايين الأمريكية في الانتخابات الرئاسية عن طريق البريد، في خطوة قد تتسبب في تأخير إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية ومن فاز في هذه الانتخابات.

وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.

وأجريت الانتخابات الأمريكية، أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

رقم قياسي للتصويت المبكر:

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.



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