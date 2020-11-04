تويتر يضع تحذيرًا على تغريدة لـ ترامب تتهم الديمقراطيين بسرقة الانتخابات

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

وضع موقع تويتر تحذيرًا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي اتهم فيها الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تغريدته المذكورة صباح اليوم الأربعاء قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية: وصلنا لمرحلة كبيرة وإنهم يحاولون سرقة هذه الانتخابات ولن نجعلهم يفعلون ذلك.

وكان أكثر من 100 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع أس الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ”يو إس إيلكشن بروجكت”.

وأجريت الانتخابات الأمريكية، أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.



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