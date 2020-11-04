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شكرا لقرائتكم جرير تعلن توزيع أرباح 252 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جرير تعلن توزيع أرباح 252 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثالث
عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغت 120 مليون سهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة جرير للتسويق عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث 2020 بقيمة 252 مليون ريال.
وقالت جرير في بيان على موقع السوق المالية تداول، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغت 120 مليون سهم.
وأوضحت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 09 / 11 / 2020، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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