شكرا لقرائتكم هذه الولايات فاز فيها ترامب وبايدن والحسم أصوات 270 ناخبًا كبيرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - متابعة أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في عدد من الولايات، حيث سيتم الإعلان تباعًا عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز، فيما أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن. ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخبًا كبيرًا للفوز بالرئاسة. ترامب: وفيما يلي الولايات التي فاز فيها ترامب: – إنديانا: (11) من أصوات المجمع الانتخابي – كنتاكي: (8) من أصوات المجمع الانتخابي – وست فيرجينيا: (5) من أصوات المجمع الانتخابي – أوكلاهوما: (7) من أصوات المجمع الانتخابي – تينيسي: (11) من أصوات المجمع الانتخابي – ألاباما: (9) من أصوات المجمع الانتخابي – أركانساس: (6) من أصوات المجمع الانتخابي – ميسيسبي: (6) من أصوات المجمع الانتخابي – وايومينغ: (3) من أصوات المجمع الانتخابي – ساوث داكوتا: (3) من أصوات المجمع الانتخابي – نورث داكوتا: (3) أصوات بالمجمع الانتخابي – ساوث كارولاينا: (9) من أصوات المجمع الانتخابي – لويزيانا: (8) من أصوات المجمع الانتخابي – نبراسكا: (5) من أصوات المجمع الانتخابي – داكوتا الشمالية: (3) من أصوات المجمع الانتخابي – داكوتا الجنوبية: (3) من أصوات المجمع الانتخابي – كانساس: (6) من أصوات المجمع الانتخابي – يوتاه: (6) من أصوات المجمع الانتخابي – ميزوري: (10) من أصوات المجمع الانتخابي – فلوريدا: (29) من أصوات المجمع الانتخابي – أيداهو: (4) من أصوات المجمع الانتخابي – أوهايو: ( 18 ) من أصوات المجمع الانتخابي – أيوا: (6) من أصوات المجمع الانتخابي – مونتانا: (3) من أصوات المجمع الانتخابي بايدن: وتشير النتائج الأولية بفوز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل: – فرجينيا: (13) من أصوات المجمع الانتخابي – ماستشيوسس: (11) من أصوات المجمع الانتخابي – ديلاوير: (3) من أصوات المجمع الانتخابي – ميريلاند: (10) من أصوات المجمع الانتخابي – نيوجيرسي: (14) من أصوات المجمع الانتخابي – العاصمة واشنطن: (3) من أصوات المجمع الانتخابي – كونيتيكت: (7) من أصوات المجمع الانتخابي – إيلينوي: (20) من أصوات المجمع الانتخابي – رود أيلاند: (4) من أصوات المجمع الانتخابي – نيويورك: (29) من أصوات المجمع الانتخابي – نيو مكسيكو: (5) من أصوات المجمع الانتخابي – كولورادو: (9) من أصوات المجمع الانتخابي – نيو مكسيكو : (5) من أصوات المجمع الانتخابي – إيلينوي: (20) من أصوات المجمع الانتخابي – كاليفورنيا: (55) من أصوات المجمع الانتخابي – أوريغون: (7) من أصوات المجمع الانتخابي – واشنطن: (12) من أصوات المجمع الانتخابي – هاواي: (4) من أصوات المجمع الانتخابي – مينيسوتا: (10) من أصوات المجمع الانتخابي

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