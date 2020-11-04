2020-11-04

منها CNN arabic .. هذه وسائل الإعلام المسموح لها إعلان الفائز برئاسة أميركا

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف موقع تويتر، المزيد من التفاصيل حول سياساته بشأن المسموح لهم بإعلان نتائج الانتخابات الأميركية 2020 وحددت المنصة 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا منها CNN arabic.

وتتضمن القائمة قنوات ABC News وكالة AP و CNN وCBS News و Decision Desk HQ و Fox News و NBC News.

ويعتبر مكتب القرار في Fox News موثوقًا للغاية ويحظى باحترام كبير بين وسائل الإعلام والمطلعين السياسيين.

ومن خلال تضمين مكتب قرار Fox News في هذه القائمة ، يقول Twitter إنه يعتقد أن مكتب اتخاذ القرار الخاص بهم تم التحقق منه وشرعي.

وقال موقع تويتر سابقًا إنه سيتطلب إما إعلانًا من مسؤولي الانتخابات بالولاية أو إعلانا عامًا من اثنين على الأقل من وسائل الإعلام الوطنية الرسمية المسموح لها بإعلان النتائج حول هوية الفائز قبل السماح بالتغريدات حول النتائج بالتدفق.

وإذا قامت إحدى وسائل الإعلام السبعة ومن بينها CNN arabic بالتغريد من خلال حسابها الرئيسي بالنتيجة قبل تأكيدها من أي وسيلة إعلامية من المجموعة السبع، فلن يقوم تويتر بتقييد هذه التغريدة.

وإذا قام مراسل أو أي مستخدم على تويتر بتغريد نتيجة دون الاستشهاد بأحد المصادر المختارة، فقد يتم حجب هذه التغريدة.

وسيقول الملصق المتوقع على التغريدة: “المصادر الرسمية لم تعلن اسم الفائز حتى الآن”.

وسوف تكون هذه التسمية مرتبطة بمركز معلومات الانتخابات على تويتر.



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