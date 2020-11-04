متى تعلن نتائج الانتخابات الأمريكية ؟

2020-11-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

يتساءل البعض بشأن متى نتائج الانتخابات الأمريكية ؟ حيث اعتاد الأمريكيون على تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل سريع خلال المحطات السابقة، لكن الأمر مختلف هذه المرة بسبب تعرض العالم والولايات المتحدة لجائحة كورونا (كوفيد 19).

وكانت الأمور تتضح في غضون ساعات، فيظهر المرشح الذي يقترب من إحراز الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي من أجل الفوز بالانتخابات وعددها 270.

وصوت عن طريق البريد ملايين الأمريكيين، لذلك من الوارد ألا نعرف متى نتائج الانتخابات الأمريكية ومن فاز في هذه الانتخابات في ليلة الانتخابات، وربما ننتظر حتى صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة.

متى نتائج الانتخابات الأمريكية ؟

تبعًا لذلك، فإن النتائج الأولى التي ستظهر في بعض الولايات، بشكل مبكر، لن تساعد على معرفة المرشح الفائز.

ومن ناحية أخرى، قد يكون هناك نتيجة في السباق الرئاسي مبكرًا إذا حقق أي من المرشحين انتصارات حاسمة في ولايات رئيسة، ويمكن أن توفر البيانات من الإقبال الضخم المبكر للناخبين رؤى مهمة حول كيفية سير الانتخابات.

وكان أكثر من 100 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع أس الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ”يو إس إيلكشن بروجكت”.

وأجريت الانتخابات الأمريكية، أمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.



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