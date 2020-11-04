شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان ، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء .

وصدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية " إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله الجماز " إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة .

كما تم ترقية السيدة " نهاية بنت عبد الله بن عبد العزيز الخنين " إلى وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الخامسة عشر ، و "إبراهيم بن يحي بن محمد النجيم " إلى وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة .

ووافق مجلس الوزراء على تعيين السيدة " عواطف بنت فهد العرابي الحارثي " على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة ، وتعيين الدكتور " محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السيديري" على وظيفة خبير تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة .

ويعكس القرار اهتمام قيادة المملكة – حفظها الله – بتمكين المرأة في المناصب القيادية واهتماماً بالتعليم ومنسوبيه .