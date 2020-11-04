"التعليم": ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم اليوم الأربعاء ترقية وتعيين 5 قيادات تعليمية بينهم سيدتان ، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء .
وصدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية " إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله الجماز " إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة .
كما تم ترقية السيدة " نهاية بنت عبد الله بن عبد العزيز الخنين " إلى وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الخامسة عشر ، و "إبراهيم بن يحي بن محمد النجيم " إلى وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة .
ووافق مجلس الوزراء على تعيين السيدة " عواطف بنت فهد العرابي الحارثي " على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة ، وتعيين الدكتور " محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السيديري" على وظيفة خبير تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة .
ويعكس القرار اهتمام قيادة المملكة – حفظها الله – بتمكين المرأة في المناصب القيادية واهتماماً بالتعليم ومنسوبيه .
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