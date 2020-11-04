شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته للأمطار خلال الساعات القادمة. كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن توقعاته للأمطار خلال الساعات القادمة. وقال الحصيني: " أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد من اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية، والجوف ".

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