جامعة الأمير سطام تعلن مسابقة وظيفية لشغل وظائف اللائحة الصحية

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تعلن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (برنامج التشغيل المباشر للمستشفى الجامعي) عن طرح وظائف صحية (للرجال والنساء) على اللائحة الصحية، للعمل في المستشفى الجامعي، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية بالمسميات التالية:

– طبيب استشاري – عدة تخصصات (للرجال والنساء)

– طبيب نائب – عدة تخصصات (للرجال والنساء)

– طبيب مقيم (للرجال والنساء)

– طبيب مقيم أسنان (للرجال والنساء)

– صيدلي استشاري (للرجال والنساء)

– صيدلي أول (للرجال والنساء)

– صيدلي (للرجال والنساء)

– أخصائي استشاري – ممرضين وممرضات (للرجال والنساء)

– أخصائي أول أشعة (للنساء فقط)

– أخصائيات تمريض (للنساء فقط)

– أخصائي مكافحة عدوى (للرجال والنساء)

– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب (للرجال والنساء)

– أخصائي علاج طبيعي (للرجال فقط)

– أخصائي أشعة (للنساء فقط)

– فني تعقيم مركزي وتعقيم طبي (للرجال والنساء)

– فني مساعد طبيب أسنان (للرجال والنساء)

– فني تركيب أسنان (للرجال والنساء)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة.

– الحصول على التصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

– إجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم عن طريق الرابط: http://bit.ly/35Y2bep ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1442/3/26هـ.

تفاصيل أكثر:

https://dhr.psau.edu.sa/ar/node/7374

Source wadhefa

