هيئة الغذاء والدواء تعلن طرح وظائف إدارية وتقنية متعددة لحديثي التخرج

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تعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طرح وظائف إدارية وتقنية متعددة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الهيئة بالرياض، لحملة البكالوريوس بدون خبرة على النحو التالي:
– أخصائي إدارة أزمات – وظائف متعددة (Crisis Management Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أزمات، إدارة مخاطر، إدارة طوارئ وكوارث، استمرارية الأعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
– أخصائي هندسة برمجيات – وظائف متعددة (Software Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى تخصص (هندسة برمجيات) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى.
– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/3/17هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3dedl36
Source wadhefa
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