سناب شات تتيح لمنشئي المحتوى عرض عدد مشتركيهم للعموم

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قبل شهرين أطلقت سناب شات خاصية الحسابات الشخصية لمنشئي المحتوى والتي تعطيهم مزايا إضافية كالإحصائيات، والآن أصبح بإمكانهم عرض عدد مشتركيهم للعموم على غرار ما تفعله الشبكات الاجتماعية الأخرى.

هذه المرة الأولى التي تسمح فيها سناب شات للمستخدمين بعرض مؤشرات رقمية عن جمهورهم للعلن، وهذا يوحي بتغيير كبير قادم.

تقول سناب أن إتاحة هذه الميزة لمنشئي المحتوى جاءت استجابة لمطالبهم لعرض حجم مجتمعهم وجمهورهم للعموم ومراقبة نموه. وهناك خيار لتفعيل أو إلغاء الميزة بيد أصحاب الحسابات، حيث يفضّل البعض إبقاءه مجهولاً.

وتريد الشركة من إتاحة عدد المشتركين إثبات أن المنصة ومشاهيرها لديهم جمهور عريض وهذا يقنع المعلنين للتواصل معهم لعقد صفقات إعلانية. وبهذه الطريقة لا تحتاج الشركات للتواصل مع كل حساب وسؤاله عن عدد المشتركين، بل يمكنها معرفة الرقم مباشرة واختيار ما يناسبها. Source tech-wd





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