واتساب يأتي بمدير تخزين جديد ينظف ملفاتك غير المرغوب بها بسرعة

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عندما يتعلق الأمر بتطبيق واتساب، فهو يتربّع على عرش تطبيقات التراسل، لذا تكثُر عمليات مشاركة الصور والملفات بأنواعها من خلاله، ومع ذلك، يمكن أن تتراكم هذه الملفات مما تُأثّر سلبًا على مساحة تخزين جهازك، وحين تنوي حذف ومراجعة هذه الملفات، فالعملية مؤلمة، هذا السبب في دفع واتساب لمدير تخزين جديد، على أن يكون ميزة مُرحّب بها وبشدة.

من ناحيته، توفّر هذه الأداة للمستخدمين آلية تنظيم سلسة لجميع الملفات، مما يجعل من عملية التنظيف أسهل عبر تحديد الملفات المراد حذفها واختيارها للحذف بالجملة، على أن تجمع أيضًا، الملفات الكبيرة والوسائط المعاد توجيهها، بحيث يمكنك تحديد الكم الأكبر من هذه الملفات الغير مرغوب بها وحذفها فورًا.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يتضمّن مدير التخزين الجديد آلية فرز للملفات حسب الحجم، وهذا يجعل من أمر تحديد الملفات أبسط، كذلك، عدم الوقوع في عمليات الحذف العرضية، فضلًا عن خيار معاينة الوسائط التي قمت بحفظها.

أخيرًا، يمكنك الوصول إلى هذه الأداة الجديدة، بالانتقال إلى الإعدادات في تطبيق واتساب ومن ثم تبويب التخزين والبيانات، وصولًا إلى أداة “إدارة التخزين”، ومن هناك سوف تتمكن من القيام بكل شيء ذكرناه خلال السطور السابقة.

Source tech-wd

