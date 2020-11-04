السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

- القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيشل بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

- المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في فيينا.

- مجلس الوزراء يرحب بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة.

- أمير الشرقية: شبابنا رمز الإنتاج والإبداع ووقود التجديد.

- أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضريه لمخالفته الإجراءات والاحترازات الوقائية.

- الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان.

- سفارة المملكة بالنمسا: لم تُسجل أي إصابة لمواطنين سعوديين بين ضحايا الهجوم الإرهابي.

- مركز الحوار العالمي ينظم منتداه الأوروبي للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين.

- ضبط أكثر من 400 مخالفة إثر 21 ألف زيارة تفتيشية في الرياض.

- 44.2 مليار ريال أرباح أرامكو للربع الثالث.

-رئيس الوزراء اليمني: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في خطواته الأخيرة.

- أرمينيا تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات تركيا.

- استفزازات طهران لواشنطن تعمق توتر العلاقات.

- 48 ساعة لتشكيل الحكومة اللبنانية.

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06:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.