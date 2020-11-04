عام / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس

الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

05:42ت م

0262



www.spa.gov.sa/2153390 الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس05:42ت م0262

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.