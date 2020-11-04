المعارضة التركية لأردوغان: أين ذهبت ضرائب الزلازل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل رغم علمها مسبقا بالكارثة

وقال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "المادة 57 من الدستور تفرض على الدولة توفير السكن للمواطنين، لكن لم يتم اتخاذ أي تدابير مضادة للزلازل، برغم أن الجميع على علم بالكارثة قبل حدوثها".



واتهم الحكومة التركية، بصرف أموال الضرائب التي تجمعها للزلازل في مجالات أخرى، معلنًا أن الوقت حان كي يحكم حزب الشعب الجمهوري تركيا.

ولفت أن "الدولة لا تخدم الحالة الاجتماعية للمواطن"، مضيفًا "حينما يتعلق الأمر بالسوريين تتوفر الأموال، الحكومة التركية أنفقت عليهم 50 مليار دولار، ولا يهم الدولة إذا كان الشعب يعيش في تابوت، وبذلك يكون المجتمع التركي أمام سؤال مهم، هل حياة المواطن ذات قيمة؟".

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في سياق متصل، قال أحمد آقين، نائب رئيس الحزب، إنه منذ العام 1999 وحتى الآن جمعت الحكومة 70 مليارًا و985 مليون ليرة كضرائب للزلازل، متسائلًا "أين ذهبت هذه الأموال، وفيما أنفقت؟".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض المذكور، خلال زيارته للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة الماضية، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال عن سقوط عشرات المباني ووفاة ما يزيد عن 110 أشخاص وإصابة المئات حتى الآن، فضلًا عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض.