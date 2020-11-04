استطلاع: شعبية ترامب بين كبار السن والرجال البيض تتأكل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن الرئيس دونالد ترامب فقد بعض التأييد وسط الرجال البيض وكبار السن.

وأظهرت الاستطلاعات أن ترامب يفوز بأصوات أغلبية هؤلاء الناخبين، لكن بعضهم تحول إلى دعم خصمه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن.



وأوضحت الاستطلاعات فوز ترامب بأصوات سبعة من بين كل عشرة رجال بيض في جورجيا، وهو ما يمثل انخفاضا من ثمانية من بين كل عشرة في انتخابات 2016 أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

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وبينما فاز ترامب بأصوات ستة من بين كل عشرة ناخبين يبلغون من العمر 65 عاما على الأقل في جورجيا، تراجع التأييد من سبعة بين كل عشرة قبل أربع سنوات.

ولم يتم بعد فرز النتائج النهائية للانتخابات في الولايتين، لكن من المتوقع أن يفوز بايدن بفرجينيا مثلما فازت بها كلينتون في 2016.

وفي فرجينيا، فاز ترامب بأصوات ستة من بين كل عشرة من البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية، انخفاضا من سبعة من بين كل عشرة في عام 2016. كما فاز بأصوات ستة من بين كل عشرة رجال بيض في فرجينيا، انخفاضا من سبعة من بين كل عشرة في عام 2016.