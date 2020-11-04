الأرصاد تُعلن «طقس الأربعاء»: استمرار الأمطار الرعدية على 7 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقه من مناطق «الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة»، وتمتد الى منطقة مكه المكرمة تشمل السواحل منها، ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة».

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل أحيانا إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

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ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، لطقس غد الأربعاء:

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