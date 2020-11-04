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بلدية خميس مشيط تعالج 280 موقعا تعاني حفر ومشاكل الإسفلت

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تعكف بلدية محافظة خميس مشيط على معالجة نحو 280 نقطة بأرجاء المحافظة متمثلة في حُفر وتخدد وزحف إسفلت، تتسبب في إزعاج وإرباك قائدي المركبات. وتم رصد هذه المواقع وحصرها من قبل فريق فني متخصص، حيث أوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي أنه تم البدء بمعالجة جميع النقاط التي تم حصرها وذلك بناء على توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وسيتم الإنتهاء منها خلال 45 يوما، وذلك كمرحلة أولى.

وأضاف أن عملية الرصد والحصر ستستمر، وسيتم معالجة كافة الملاحظات التي يتم رصدها تباعا على عدة مراحل حسب حجمها وأهميتها وفق جدول زمني ومكاني يحدد بعد إكتمال الحصر. وأكد الحويطي بأن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوة البصري.


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