وأضاف أن عملية الرصد والحصر ستستمر، وسيتم معالجة كافة الملاحظات التي يتم رصدها تباعا على عدة مراحل حسب حجمها وأهميتها وفق جدول زمني ومكاني يحدد بعد إكتمال الحصر. وأكد الحويطي بأن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوة البصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية خميس مشيط تعالج 280 موقعا تعاني حفر ومشاكل الإسفلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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