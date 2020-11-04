شكرا لقرائتكم خبر عن التمديد عاما لمجلس هيئة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الهيئة خالد المالك، إن الاجتماع بحث كثيرا من الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الإعلاميين والصحفيين، وجرت الموافقة على التمديد عاما كاملا لمجلس الإدارة، لاستكمال مشاريعه.
وبين أنه جرت دعوة الأعضاء الجدد، لحضور الاجتماع وذلك لإثراء النقاشات، بما يخدم التطلعات لخدمة المهنة والمهنيين، مشيرا إلى حضور أكثر من 85 عضوا من مختلف الوسائل الإعلامية.
وأضاف إن الأعضاء طرحوا أفكارهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم على المجلس لمناقشتها وإدراجها ضمن جدول الأعمال لبحث سبل تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم الصحفيين، مشيرا إلى أنه جرى عرض الإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها في الفترة الماضية، فضلا عن المصادقة على القوائم المالية.
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