شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاح كورونا» على طاولة منتدى الأبحاث الطبية والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الـ 11 للأبحاث الطبية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والذي يناقش هذا العام آخر المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد ، بحضور ممثلي الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح. ويستضيف المنتدى الذي يعقد عن بعد بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، عددا من المتخصصين في هذا المجال من عدة مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية. يذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

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