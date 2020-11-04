شكرا لقرائتكم خبر عن «معتمرو الخارج».. انطلاق رحلة المناسك والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ المعتمرون القادمون من الخارج مساء اليوم أداء مناسك العمرة وذلك بعد انتهاء العزل لمدة 3 أيام. ويتوافد المعتمرون غير المحرمين إلى الميقات ثم العودة للحرم المكي لأداء المناسك، وذلك مع بداية المرحلة الثالثة من موسم العمرة المتضمنة رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وسط تكثيف للتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية وتسخير الطاقات البشرية والإمكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لخلق بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وحددت وزارة الحج والعمرة مدة 10 أيام لمعتمري الخارج منها 3 أيام للعزل التام بالفنادق، و7 أيام لأداء المناسك والتنقلات حسب رغبة المعتمر.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت جاهزية خدماتها الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية الاحترازية خلال المرحلة الثالثة للعمرة تستوعب 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر على مدار اليوم، يتم تنظيمهم وتوزيعهم داخل المسجد الحرام وفق ما تقتضيه الخطط التنظيمية والصحية التي أعدتها الرئاسة والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.