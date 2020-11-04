شكرا لقرائتكم خبر عن «معتمرو الخارج».. انطلاق رحلة المناسك والان نبدء بالتفاصيل
وحددت وزارة الحج والعمرة مدة 10 أيام لمعتمري الخارج منها 3 أيام للعزل التام بالفنادق، و7 أيام لأداء المناسك والتنقلات حسب رغبة المعتمر.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت جاهزية خدماتها الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية الاحترازية خلال المرحلة الثالثة للعمرة تستوعب 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر على مدار اليوم، يتم تنظيمهم وتوزيعهم داخل المسجد الحرام وفق ما تقتضيه الخطط التنظيمية والصحية التي أعدتها الرئاسة والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
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