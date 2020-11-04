شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان: المملكة ركزت على المساواة وعدم التمييز خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
وبينت د. الجوهرة الزامل خلال مشاركتها في ملتقى التكامل المعرفي الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، أن التدابير جاءت متوافقة مع نهج حقوق الإنسان، كإطلاق برنامج بـ50 مليار ريال سعودي دعماً للقطاع الخاص، فضلا عن تحمل الدولة 60 % من رواتب موظفي القطاع، إضافة إلى تفعيل العمل عن بعد وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي.
وأضافت: إن المملكة بقيادتها الحكيمة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى دعمها المبني على الجانب الحقوقي مثل الحق في الصحة، والتعليم، فضلا عن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
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