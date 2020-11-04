شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لمواجهة مخاطر «وثيقة التأمين» والان نبدء بالتفاصيل

وقعت النيابة العامة، بمقرها في الرياض، أمس، اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرفع وعي المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة حول استخدام وثيقة التأمين أو استغلالها، إضافة إلى نشر الثقافة الحقوقية.

وتضمنت الاتفاقية، التي جرى توقيعها، بحضور وكيل النيابة العامة المساعد الشيخ عبدالله المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان، د. شباب الغامدي، التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بينهما بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي الحقوقي، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.