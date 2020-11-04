شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لمواجهة مخاطر «وثيقة التأمين» والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت الاتفاقية، التي جرى توقيعها، بحضور وكيل النيابة العامة المساعد الشيخ عبدالله المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان، د. شباب الغامدي، التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بينهما بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي الحقوقي، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لمواجهة مخاطر «وثيقة التأمين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.