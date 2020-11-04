شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة لصيانة منطقة حجر إسماعيل والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية لمنطقة حِجر إسماعيل وجدرانه الداخلية والخارجية، وأبوابه، وترويب أرضيات رخام «التاسوس» المقاوم للحرارة، ومعالجة رخام الجرانيت الملاصق للكعبة المشرفة، واستبدال المتضرر من فواصل التمدد بالحجر، وفق أحدث التقنيات. وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل محسن السلمي أن أعمال إزالة طبقات «السيلر» السابقة، تجري وفق عدة مراحل، وجرى البدء بالمرحلة الأولى من أعمال صنفرة وصيانة القطع الخشبية، ويليها المرحلة الثانية وهي طلي القطع الخشبية بمادة «اللكر»، وبعد ذلك إزالة القطع المعدنية بأبواب حجر إسماعيل وعمل الصيانة لها بالورش المعتمدة من قبل المقاول وإعادة تركيبها، واستبدال المسامير المتضررة الخاصة بتثبيت حلية أبواب حجر إسماعيل وفحص العجلات الخاصة بالأبواب والتشييك على مفصلات وأقفال الأبواب والتأكد من سلامتها واستبدال ما هو متضرر منها.

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