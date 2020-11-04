شكرا لقرائتكم خبر عن 345 مليونا لـ5 مشاريع طرق بجدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والجسور عن تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة، بمجموع أطوال تتجاوز 100 كم وتزويدها بـ 2708 أعمدة إنارة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة.

وأفاد مدير عام الطرق والجسور بأمانة جدة م.صالح البخاري، أن أعمال إنشاء الطرق تشمل خمسة مشروعات يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 345 مليون ريال، منها مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة، ويتضمن توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بطول 6 كم وعرض 60 متراً بهدف تيسير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاماً مرورياً وكثافة لحركة المركبات، كونه مدخلاً رئيسياً لحي السنابل والأحياء المجاورة (حي الأجاويد، وحي الهدى، وحي الأمير عبد المجيد، وحي الأمير فواز).

وبين أن الأعمال الإنشائية لتلك الطرق تتضمن إنارة الطريق بـ 200 عمود إنارة، وتطوير مخططات المنح ومنها مخطط القرينية 101/‏1400ب، ومخطط الخمرة 134ج/‏س، ومخطط الفضيلة 101/‏1409ب، بتنفيذ سفلتة للشوارع الرئيسة والداخلية بإجمالي أطوال يقدر بنحو 36 كم، وتركيب 513 عمود إنارة.