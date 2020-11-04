شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر كشفي رقمي لجوالة «تقني مكة» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف كدسة إن المعسكر يعد أحد المعسكرات، الذي ينسجم ورؤية المؤسسة، التي أفردت حيزاً كبيراً من الاهتمام بأبنائها المتدربين والمتدربات وتأهيلهم لأدوار أكثر فاعلية وتزويدهم بمنظومة من القيم والبرامج، التي تؤكد الدور الاجتماعي لمتدربيها وغرس ثقافة العمل الجمعي والتطوعي وبناء القدرات الريادية لتحقيق رؤية المملكة 2030. من جهته، أكد قائد المعسكر، مشرف النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد فلمبان أن المعسكر يستقطب عن بُعد المشاركين والمشاركات من أبناء وبنات التدريب التقني، سعياً لتطوير خبراتهم من خلال العديد من البرامج، التي تستهدف الفنون والمهارات والهوايات الكشفية، وإيجاد الحلول الذكية لتطوير أنشطة وبرامج المراحل عبر التطبيقات الإلكترونية.
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