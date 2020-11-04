شكرا لقرائتكم خبر عن مضمار شبابي لتوثيق تراث «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل
وثمَّنَ رئيس الجامعة، دور الكرسي، الذي يحمل اسما غاليا على قلوبنا، وجهوده في الاهتمام بالتاريخ المكيِّ، وإثراء المجالات التراثية والبحثية، ودراساته القيّمة وخدماته الجليلة لتاريخ أم القرى وتراثها الحضاري، منوها بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين المتواصل لتوثيق الدراسات التاريخية والبحثية المختصة بمكة المكرمة، وتطوير الأماكن التراثية والوطنية، وترسيخ آثار المملكة، والاحتفاء برموزها وقاماتها الوطنية.
وأوضح د. الشريف أن المسابقة تستهدف جميع طلاب جامعة أم القرى وطالباتها، بمختلف مراحل دراساتهم الجامعية وتخصصاتهم العلمية؛ من خلال تنوع المحاور التي تتيح للجميع إثراء المسابقة بإبداعاتهم وابتكاراتهم، وتسخير قدراتهم وطاقاتهم في تدوين تاريخ الوطن وتراثه العريق، والحفاظ على المكتسبات والمقدرات، التي شهدها في العهد السعودي الزاهر.
وأشار إلى أن الجائزة تستهدف خدمة تاريخ مكة المكرمة وحضارتها، والاهتمام بالشباب ونشر المعرفة بتاريخ وطنهم وأمتهم المجيدة، وتنمية روح المواطنة لديهم، وتوظيف الإرث الحضاري وما يكتنزه الوطن من معالم وآثار تراثية وتاريخية مشرِّفة في دعم التنمية الاقتصادية والثقافية وتعزيز القطاع السياحي، والإسهام في تحقيق رؤية الجامعة ودورها في خدمة المجتمع والبحث العلمي.
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