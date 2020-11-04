شكرا لقرائتكم خبر عن «النجعي» مديرا للعلاقات العامة والإعلام بالإفتاء والان نبدء بالتفاصيل
ويعد «النجعي» من الكفاءات الإعلامية المميزة، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام الإلكتروني، وتقلد العديد من المناصب الإدارية والإعلامية في وزارة التعليم، وحصل على العديد من الدورات الإعلامية والإدارية داخل وخارج المملكة. من جانبه، عبر «النجعي» عن بالغ شكره وتقديره لمفتي عام المملكة، ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد العواد، على الثقة في تكليفه.
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