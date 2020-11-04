شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال الغدة «الزعترية» لمصابة بالوهن العضلي والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة باستئصال الغدة الزعترية باستخدام منظار جراحي للصدر لمريضة مصابة بمرض الوهن العضلي، حيث كانت تعاني من أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين، بسبب تضخم في الغدة، التي تقوم في الوضع المرضي بإفراز أجسام مضادة تُعطل عمل المستقبلات العصبية في عضلات الجسم.

وأوضح الفريق الطبي أنه تبين بعد إجراء الكشف الطبي على الحالة، وجود تضخم في الغدة، ما يدعو لإجراء عملية لإزالتها، موضحين أنها تجرى غالبا بشق جراحي في عظمة القفص الصدري، إلا أنها أجريت باستخدام منظار جراحي من خلال عمل ثلاث فتحات لا تتجاوز العشرة ملليمترات، وتكللت بالنجاح وبعدها نقلت المريضة إلى العناية المركزة تحت الملاحظة.