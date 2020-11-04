شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال الغدة «الزعترية» لمصابة بالوهن العضلي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الفريق الطبي أنه تبين بعد إجراء الكشف الطبي على الحالة، وجود تضخم في الغدة، ما يدعو لإجراء عملية لإزالتها، موضحين أنها تجرى غالبا بشق جراحي في عظمة القفص الصدري، إلا أنها أجريت باستخدام منظار جراحي من خلال عمل ثلاث فتحات لا تتجاوز العشرة ملليمترات، وتكللت بالنجاح وبعدها نقلت المريضة إلى العناية المركزة تحت الملاحظة.
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