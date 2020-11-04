شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. إغلاق طريق الخليج جزئيا باتجاه الجنوب والان نبدء بالتفاصيل
وأشار تحويل حركة السير إلى شارع الفتح باتجاه شارع القدس ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء ضمن مراحل تطوير وتأهيل تقاطع شارع الخليج مع شارع الرياض.
كانت بلدية محافظة القطيف، قد اعتمدت مشروع تنفيذ تطوير تقاطع طريقي الخليج والرياض، بتكلفة تبلغ 9.565.188 ريالا، وذلك ضمن المشاريع التطويرية لتسهيل الحركة المرورية.
ويبلغ طول هذا الطريق 26 كيلو مترًا، وعرضه 40 مترًا، وثمانية دوارات، وأحدها أكبر دوار في العالم ويبلغ قطره 150 مترًا بين الدمام وسيهات.
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