شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع مركز «الأميرة جواهر لمشاعل الخير» تبهر القنصل الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

استمعت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي، إلى شرح عن أهداف مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام، ومكوناته ووحداته الرئيسية.

وتعرفت القنصل، خلال زيارتها للمركز، أمس، التي استقبلتها خلالها مديرة المركز مريم اليحيا، ومنسوبات المركز، على أهمية المشاريع والمنجزات والخدمات التي يقدمها المركز للقطاع النسائي بالمنطقة، من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقها.

وتجولت مع الوفد المرافق لها على أقسام المركز، التي تضمنت روضة المشاعل، ومركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للتدريب والتأهيل، ثم النادي الصحي، وأبدت إعجابها بما رأته وما يوليه المركز من اهتمام بشؤون المرأة وتلبية احتياجاتها من تدريب وتوظيف وتعليم الأطفال.

وأعربت عن سعادتها بزيارة المركز، وما شاهدته من تطوير واضح وملموس في البرامج والخدمات، التي تقدم للمرأة والطفل، مضيفةً: «نأمل التعاون الدائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لدعم أهداف رؤية 2030 ودعم المرأة للمشاركة في الحياة المجتمعية السعودية نظراً للعلاقات العميقة والتبادل الثقافي بين البلدين».

من جانبه، قدم المركز درعًا تذكاريةً من إنتاج فتياته للقنصل نيكول بعزاوي.