شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 مخيما مخالفا وإغلاق ورشتين غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأغلقت البلدية ورشتين لمخالفة أنظمة البلدية بالمنطقة الصناعية، مع التوضيح لأصحابها، الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.
فيما خالفت إدارة الأسواق، عدة منشآت في منطقة التشاليح، لعدم تقيدها بأنظمة التراخيص، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها. على جانب آخر، دعت البلدية، المواطنين والمقيمين، للالتزام، بالطاقة الاستيعابية للمصاعد، واتباع الملصقات الأرضية، لضمان التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأفراد، إضافة إلى عدم التزاحم بالسلالم الكهربائية والعادية، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
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