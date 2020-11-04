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إزالة 20 مخيما مخالفا وإغلاق ورشتين غرب الدمام

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أزالت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 20 مخيما مخالفا للأنظمة، خلال حملات البلدية لإزالة الصنادق والأحواش والمخيمات العشوائية، وذلك ضمن جولاتها لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأغلقت البلدية ورشتين لمخالفة أنظمة البلدية بالمنطقة الصناعية، مع التوضيح لأصحابها، الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.

فيما خالفت إدارة الأسواق، عدة منشآت في منطقة التشاليح، لعدم تقيدها بأنظمة التراخيص، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها. على جانب آخر، دعت البلدية، المواطنين والمقيمين، للالتزام، بالطاقة الاستيعابية للمصاعد، واتباع الملصقات الأرضية، لضمان التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الأفراد، إضافة إلى عدم التزاحم بالسلالم الكهربائية والعادية، وذلك للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

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