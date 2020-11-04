شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 13 ألف متر من حفر الشوارع والأرصفة والان نبدء بالتفاصيل
من ناحية أخرى، كثفت إدارة النظافة والأسواق، التابعة لبلدية وسط القطيف، الرقابة الميدانية على أسواق السمك المركزية، ما أسفر عن إتلاف 700 كيلو جرام من الأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد بسبب مخالفة اشتراطات النقل والحفظ.
فيما ضبطت بلدية تاروت، بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة، عددا من الدراجات النارية بكورنيش المشاري، وتم تسليمها للإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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