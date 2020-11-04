اخبار السعوديه

إصلاح 13 ألف متر من حفر الشوارع والأرصفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 13 ألف متر من حفر الشوارع والأرصفة والان نبدء بالتفاصيل

أصلحت بلدية محافظة القطيف، والبلديات التابعة لها، 6669 مترا مربعا من حفر الشوارع، و6660 م3 من الأرصفة. وزرعت البلدية 41157 من الأشجار والزهور في الشوارع والواجهات البحرية، وذلك لمعالجة التشوه البصري، وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة.

من ناحية أخرى، كثفت إدارة النظافة والأسواق، التابعة لبلدية وسط القطيف، الرقابة الميدانية على أسواق السمك المركزية، ما أسفر عن إتلاف 700 كيلو جرام من الأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد بسبب مخالفة اشتراطات النقل والحفظ.

فيما ضبطت بلدية تاروت، بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة، عددا من الدراجات النارية بكورنيش المشاري، وتم تسليمها للإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصلاح 13 ألف متر من حفر الشوارع والأرصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا