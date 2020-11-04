، الشرطة السويسرية تعتقل شخصين للاشتباه بصلتهما بهجوم فيينا ،

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أعلنت الشرطة السويسرية، أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخصين في كانتون زيورخ بشمال البلاد، للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين، حسب موقع روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 و24 سنة. وتحقق الشرطة حالياً في صلتهما بالإرهابي الذي تمت تصفيته أثناء الهجوم في فيينا، والذي قالت السلطات النمساوية إنه مرتبط بتنظيم "داعش".
يذكر أن فيينا شهدت هجوماً للمسلحين يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
وأعلنت السلطات النمساوية عن القبض على 14 شخصاً قد تكون لهم علاقة بالمهاجم الذي قتل أثناء التعامل مع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء.
الشرطة السويسرية تعتقل شخصين للاشتباه بصلتهما بهجوم فييناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-04
أعلنت الشرطة السويسرية، أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخصين في كانتون زيورخ بشمال البلاد، للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين، حسب موقع روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 و24 سنة. وتحقق الشرطة حالياً في صلتهما بالإرهابي الذي تمت تصفيته أثناء الهجوم في فيينا، والذي قالت السلطات النمساوية إنه مرتبط بتنظيم "داعش".
يذكر أن فيينا شهدت هجوماً للمسلحين يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
وأعلنت السلطات النمساوية عن القبض على 14 شخصاً قد تكون لهم علاقة بالمهاجم الذي قتل أثناء التعامل مع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
12:30 AM
تحقق حالياً في صلتهما بالإرهابي الذي تمت تصفيته أثناء الهجوم
أعلنت الشرطة السويسرية، أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخصين في كانتون زيورخ بشمال البلاد، للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين، حسب موقع روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 و24 سنة. وتحقق الشرطة حالياً في صلتهما بالإرهابي الذي تمت تصفيته أثناء الهجوم في فيينا، والذي قالت السلطات النمساوية إنه مرتبط بتنظيم "داعش".
يذكر أن فيينا شهدت هجوماً للمسلحين يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.
وأعلنت السلطات النمساوية عن القبض على 14 شخصاً قد تكون لهم علاقة بالمهاجم الذي قتل أثناء التعامل مع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" اليوم الثلاثاء.
، الشرطة السويسرية تعتقل شخصين للاشتباه بصلتهما بهجوم فيينا ،
المصدر : الخليج 365
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