، بسبب "تهديد إرهابي".. إخلاء محطة القطار الرئيسة في أوتريخت الهولندية ،

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أخلت السلطات الهولندية محطة القطارات الرئيسة في مدينة أوتريخت بسبب "تهديد إرهابي"، اليوم الثلاثاء، قبل أن تلقي القبض على شخصين مشتبه بهما، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، لم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفعها لإخلاء محطة القطارات الرئيسة في أوتريخت مساء الثلاثاء، وفقًا لمصادر متعددة.
وأوضحت شرطة أوتريخت على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بعد موقف مريب داخل قطار، توقفت حركة القطارات في محطة أوتريخت وتم إخلاء المحطة تمامًا. الشرطة تبحث الآن عن مشتبه به داخل قطار".
وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين مشتبه بهما وهما قيد التحقيق الآن. وسيتم استئناف حركة القطارات قريبًا.
بسبب "تهديد إرهابي".. إخلاء محطة القطار الرئيسة في أوتريخت الهولنديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-03
أخلت السلطات الهولندية محطة القطارات الرئيسة في مدينة أوتريخت بسبب "تهديد إرهابي"، اليوم الثلاثاء، قبل أن تلقي القبض على شخصين مشتبه بهما، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، لم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفعها لإخلاء محطة القطارات الرئيسة في أوتريخت مساء الثلاثاء، وفقًا لمصادر متعددة.
وأوضحت شرطة أوتريخت على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بعد موقف مريب داخل قطار، توقفت حركة القطارات في محطة أوتريخت وتم إخلاء المحطة تمامًا. الشرطة تبحث الآن عن مشتبه به داخل قطار".
وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين مشتبه بهما وهما قيد التحقيق الآن. وسيتم استئناف حركة القطارات قريبًا.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
11:43 PM
الشرطة قبضت على شخصين مشتبه بهما وتبحث عن ثالث بعد موقف مريب
أخلت السلطات الهولندية محطة القطارات الرئيسة في مدينة أوتريخت بسبب "تهديد إرهابي"، اليوم الثلاثاء، قبل أن تلقي القبض على شخصين مشتبه بهما، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، لم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفعها لإخلاء محطة القطارات الرئيسة في أوتريخت مساء الثلاثاء، وفقًا لمصادر متعددة.
وأوضحت شرطة أوتريخت على حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بعد موقف مريب داخل قطار، توقفت حركة القطارات في محطة أوتريخت وتم إخلاء المحطة تمامًا. الشرطة تبحث الآن عن مشتبه به داخل قطار".
وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين مشتبه بهما وهما قيد التحقيق الآن. وسيتم استئناف حركة القطارات قريبًا.
، بسبب "تهديد إرهابي".. إخلاء محطة القطار الرئيسة في أوتريخت الهولندية ،
المصدر : الخليج 365
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