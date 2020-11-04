بالفيديو..عميد متقاعد بالدفاع المدني يفتتح مطعما ويوصل الطلبات بنفسه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قرر العميد المتقاعد بالدفاع المدني، عبد الله علي العامر، العمل بنفسه في مطعمه، وتوصيل الطلبات للزبائن. قرر العميد المتقاعد بالدفاع المدني، عبد الله علي العامر، العمل بنفسه في مطعمه، وتوصيل الطلبات للزبائن. وقام أحد الزبائن بتصوير مقطع فيديو للعميد المتقاعد، بعدما تفاجأ بأنه يقوم بالطبخ بنفسه وتوصيل الطعام للزبائن. وأكد العامر في رسالته للشباب، على أن العمل ليس له سن، قائلا: " لا واحد يقول أنا عميد ولا لواء، الشغل ما يحتاج وما يعيب الواحد" .

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