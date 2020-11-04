شكرا لمتابعة خبر عن مرور جدة يضبط قائد مركبة استعرض قيادته بسرعة جنونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكن مرور محافظة جدة، من ضبط قائد مركبة، قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة، حيال المخالفات الأمنية والمرورية.

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يذكر أن تجاوز السرعات المقررة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، حيث تبلغ قيمة غرامة تجاوز السرعة بأكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، بين 150 و300 ريال.

وتبلغ غرامة تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ ساعة، ما بين 300 و500 ريال، فيما تتراوح غرامة تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50 كم /ساعة ما بين 1500 و2000 ريال.