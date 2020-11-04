إغلاق مشغل نسائي يضع كاميرات مراقبة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): رصدت البلدية النسائية بالطائف، مشغلاً نسائياً يضع كاميرات مراقبة بداخله، ما يعتبر إنتهاكا لخصوصية زائراته. رصدت البلدية النسائية بالطائف، مشغلاً نسائياً يضع كاميرات مراقبة بداخله، ما يعتبر إنتهاكا لخصوصية زائراته. وتم إعداد محضر لإثبات الواقعة وإغلاق المشغل النسائي بوضع ملصق على الباب الخارجي. كما تم إشعار العاملات بضرورة مراجعة مالك المنشأة لأمانة الطائف في أسرع وقت لفرض العقوبات المترتبة لمثل تلك المخالفات.

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