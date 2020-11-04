شكرا لمتابعة خبر عن مقطع لفتاة تتحرش بشاب في المدينة المنورة يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): ظهرت فتاة في مقطع فيديو متداول، بالمدينة المنورة، تتحرش لفظيًا بشاب يتجول بسيارته في الشارع. ظهرت فتاة في مقطع فيديو متداول، بالمدينة المنورة، تتحرش لفظيًا بشاب يتجول بسيارته في الشارع. ووثقت الفتاة قيامها بالتغزل بالشاب، في مشهد أثار استياء المواطنين. وتصدر وسم " متحرشة المدينة المنورة " وسط مطالبات للجهات المسؤولة بضبط الفتاة، واتخاذ اللازم بحقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع لفتاة تتحرش بشاب في المدينة المنورة يثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.