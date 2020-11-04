بالأسماء.. «الموارد البشرية» تكرّم 14 جهة حكومية ضمن مشروع قياس الارتباط الوظيفي

كرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي 14 جهة حكومية من الجهات المشاركة ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مشاريع مبادرة «بيئة عمل محفزة»، الهادف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

ووفقًا لنتائج المشروع لعام 2019م, حققت هذه الجهات مراكز متقدمة ونسب مرتفعة وفق المعايير المعتمدة لهذا المشروع وهي معيار الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2019, ومعيار معدل الزيادة في نسبة الارتباط الوظيفي المستدام في الجهة عن العام السابق 2018, ومعيار رضا الموظفين عن بيئة العمل, واستجابة موظفي الجهة (المعني بالتكريم ضابط الاتصال).

وقدم الراجحي خطابات وشهادات شكر لهذه الجهات وهي: وزارات، «الداخلية، والحج، والنقل، والتجارة» والمؤسسة العامة للحبوب، وجامعات: «الإسلامية بالمدينة المنورة، وطيبة، ومجمعة، والقصيم، والملك فهد للبترول والمعادن، وجازان»، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للبريد السعودي، ومعهد الإدارة.

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كما كرّم الوزير ضباط الاتصال المحققين لأعلى نتائج استجابة وهم عبدالله بن كريم بخش من وزارة الحج والعمرة، وعبدالله بن أحمد الشريدة من جامعة القصيم، وخالد بن عبدالعزيز المشعان من المؤسسة العامة للحبوب، وأوضحت الوزارة أن تحقيق جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع وعددها (111) جهة حكومية، نتائج متقدمة في المراحل القادمة ما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.

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