«الصحة» توضح حقوق المرضى في وحدات العناية المركزة

جددت وزارة الصحة التذكير بحقوق المرضى في وحدات العناية المركزة وذلك وفقًا لما جاء في وثيقة حقوق المريض.

وشاركت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية تضمنت أرقام المستفيدين من الخدمات الصحية عبر مراكز تأكد وعيادات تطمن ومراكز الاتصال 937.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة، على توعية المواطنين بحقوقهم المرضية والعلاجية.

وحدة العناية المركزة

وأوضحت وزارة الصحة، حقوق المرضى في وحدات العناية المركزة وتتمثل في التالي:

- معرفة تشخيص الحالة، وسبب التنويم في العناية المركزة، والفائدة التي يرجح أن يحصل عليها المريض.

- معرفة الفترة المتوقعة للتنويم في العناية المركزة.

- التأكد من تعقيم الأجهزة المستخدمة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي أو أجهزة الديلزة المستمرة في العناية المركزة. العزل عن الآخرين فقط لأغراض وقائية أو أمنية إذا كان ذلك ضروريًّا. معرفة التطورات العلاجية إيجابًا أو سلبًا بصفة دورية.

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- اجتماع دوري بين قائد الفريق الطبي المعالج أو من ينيبه مع ممثل واحد من عائلة المريض.

الحصول على علاجات الألم في جميع الأحوال دون استثناء بما فيها حالات ما قبل الوفاة المتوقعة.

- توضيح الصورة كاملة لذوي المريض في حالة الوفاة الدماغية.

- اطلاع ذوي المريض على معلومات التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية رجاء المثوبة.

- توضيح الصورة كاملة والخيارات المتاحة لذوي المرضى أصحاب الحالات المتقدمة..

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