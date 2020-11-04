«الزكاة والدخل» توضح حقيقة إعفاء زوجة المواطن من ضريبة الخدمات الصحية

بعد استفسار أحد المستفيدين..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية معاملة زوجة المواطن في الإعفاء الضريبي عن الخدمات الصحية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تعامل زوجة المواطن في الإعفاء عن ضريبة الخدمات الصحية كالمواطنة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «بناءً على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة (يملك رقم هوية سعودي فقط)».
وأضاف: «أما المقيمون فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة».
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