إيقاف مهرجان الإبل بإحدى محافظات القصيم لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا

بتوجيه من أمير المنطقة

وجَّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضرية لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد بن عبدالله الحصين، أن الإيقاف جاء بناء على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجهت بها القيادة ـ أيدها الله ـ في المهرجانات والمحافل العامة حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين. اقرأ أيضًا: النيابة العامة: إحالة «مخالفي إجراءات كورونا» للمساءلة الجزائية

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