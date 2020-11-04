شركات لتوفير أفراد وخدمات الإنقاذ بالمطارات الداخلية

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعتزم الاستعانة بشركات من القطاع الخاص، لتوفير أفراد وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات السعودية الداخلية.

وبحسب الهيئة فإنها التزمت بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، خاصة المتعلقة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ في مطاراتها كافة، وذلك في إطار الاهتمام الدولي بتلك الخدمات في المطارات المدنية في العالم، حيث يُعد توافر وحدة متخصصة في تقديم خدمات للإطفاء والإنقاذ في كل مطار شرطا أساسيا لتشغيل المطار، وحصوله على الرخص الدولية، وفقا لما جاء في الملحق الرابع عشر من اتفاقية شيكاغو والمتعلق بتصميم وتشغيل المطارات.

أحدث المستجدات

لقناعة الهيئة العامة للطيران المدني بأن الإطفاء والإنقاذ، يعد الخط الأول لمواجهة حوادث الطيران، وتأمين سلامة الأرواح والمرافق في المطارات، لم يقتصر اهتمامها على توفير تلك الخدمات في كل مطار من مطارات المملكة، بل أيضا دعمتها بالتجهيزات والمعدات المتوافقة مع أحدث المستجدات، وما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، من أساطيل المركبات الضخمة القادرة على حمل كميات هائلة من المياه والرغوة (المواد الطافئة)، وغيرها من الأجهزة والمعدات المتطورة، مما يمكن خدمات الإطفاء والإنقاذ من الوصول إلى أي حادث أو حريق يقع - لا قدر الله - في محيط أو مرافق المطار خلال دقيقتين، ولا يتجاوز ثلاث دقائق على أعلى تقدير.

مواكبة التطورات

استقطبت الهيئة الكوادر المتخصصة اللازمة، للقيام بمهام خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات، وتعهدتها بالتدريب حتى أضحت متمتعة بمهارات عالية، حيث يتم إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، من خلال الأكاديمية السعودية للطيران المدني، التي تضم مركزاً تدريبياً متخصصاً في مجال خدمات الإطفاء والإنقاذ، يقدم برامج متنوعة.

كما يوفر المركز دورات تطويرية قصيرة لمختلف الوظائف، في خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات، ومنها (المواد الخطرة المستوى التوعوي والتشغيلي والتقني، رجل إطفاء المستوى الأول والثاني، القيادة والتشغيل، مكافحة حرائق الطائرات، مفتش إطفاء أول، مدرب إطفاء أول، وضابط إطفاء أول).

مجموعة أدوات

يعتمد المركز على مجموعة أدوات منها: التدريب الفني وفق معايير عالمية، والتدريب على المجسمات التشبيهية المتقدمة، وتغطية احتياجات الهيئة العامة للطيران المدني من رجال الإطفاء المؤهلين، وتسويق برامج التدريب والدورات المختلفة للمهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى الحرص على جودة برامج التدريب، عن طريق الشراكات العالمية.

وتقوم وحدات الإطفاء والإنقاذ في جميع مطارات المملكة، وبشكل دوري، بإجراء تجارب فرضية لخطط الطوارئ، للوقوف على مدى الاستعدادات والجاهزية والسرعة لمواجهة الحوادث والحرائق مع الجهات ذات العلاقة، والقدرة على استخدام المعدات والآلات على النحو المنشود، بالإضافة إلى تمارين من شأنها التدريب على استباق الحوادث قبل وقوعها، بهدف خفض وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات في حالات وقوع الحوادث.‫‬

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إحصاءات مركز تدريب الإطفاء والإنقاذ 2019

تخريج 15مشغل أجهزة إنذار

تخريج 19 مسعفا

154 دورة تدريبية في مجال الإطفاء والإنقاذ

‫2596‬ موظفاً من منسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ اجتازوا الدورات

العاملون في خدمات الإطفاء والإنقاذ

1347 موظفا

28 وحدة إطفاء وإنقاذ

784 موظفا بالشركات