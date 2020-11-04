إعادة تصنيف 268 بلدية و7 معايير لاستحداث الجديدة

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن اتفاقها مع وزارة المالية على معايير عملية لإعادة تصنيف البلديات وأوزانها، أو إنشاء بلديات جديدة، إذ تم الرفع للمقام السامي بالمعايير المقترحة لاعتمادها، وتضمنت تحديد 6 معايير علمية لإعادة ترتيب، أو تصنيف البلديات، و7 معايير لإنشاء بلديات جديدة.

ورش عمل

بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، عقدت الإدارة العامة للتنظيم الإداري بالوزارة ورش عمل مع بعض الأمانات وبعض الوكالات لدراسة الوضع الحالي للقطاعات البلدية ومراجعة التصنيفات الحالية للبلديات المعتمدة، والبالغة 268 بلدية موزعة على 5 فئات.

دراسات تنظيمية

لفت التقرير إلى مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في عدد من الدراسات التنظيمية التي تمت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، من ضمنها، دراسة نقل ارتباط بلديتي سلوى والبطحاء من أمانة محافظة الأحساء إلى أمانة المنطقة الشرقية، ورفع فئة البلديتين إلى فئة (ب)، ودراسة رفع مستوى بلدية محافظة ينبع إلى أمانة.

01 المعايير العلمية لتصنيف البلديات

تحديد 6 معايير علمية لإعادة ترتيب أو تصنيف البلديات وإعطاء وزن محدد لكل منها من إجمالي الدرجة 100%.

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02 معايير إنشاء بلديات جديدة

تحديد 7 معايير علمية لإنشاء بلديات جديدة وإعطاء وزن محدد لكل منها من إجمالي الدرجة 100%

دراسات

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