استنفار لتفويج معتمري المرحلة الثالثة

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، وتأكيد تطبيق الخطة التشغيلية والخدمات التي ستقدم في خدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.
زي رسمي
دشن السديس، أمس، الزي الرسمي للهوية البصرية للمفوجين بالمسجد الحرام، واطلع على تقارير المرحلتين الأولى والثانية، لإعادة العمرة وسير الأعمال، موصيا بتكثيف الجهود ومضاعفتها، تحقيقا لتوجيهات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
من جهته، قال مدير الإدارة العامة للحشود، المهندس أسامة الحجيلي، إن الزي الرسمي روعي فيه وضع شعار الرئاسة وخطتها (2024)، بالإضافة إلى شعاري «كيف نكون قدوة» و«رؤية الملكة 2030». كما أشار إلى اطلاع السديس على تقرير المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم خلال المرحلة الأولى استقبال 78 ألف معتمر، والثانية 210 آلاف.
1.2 مليون عبوة
وزعت الرئاسة عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، حيث وزعت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، مليون و200 ألف عبوة ماء زمزم.
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