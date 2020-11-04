اخبار السعوديه

استنفار لتفويج معتمري المرحلة الثالثة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المعنية وتيرة العمل خلال المرحلة الثالثة للعمرة مع تكثيف الإجراءات الاحترازية، وتهيئة المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين، لأداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والأوبئة.

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة، وتأكيد تطبيق الخطة التشغيلية والخدمات التي ستقدم في خدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

زي رسمي

دشن السديس، أمس، الزي الرسمي للهوية البصرية للمفوجين بالمسجد الحرام، واطلع على تقارير المرحلتين الأولى والثانية، لإعادة العمرة وسير الأعمال، موصيا بتكثيف الجهود ومضاعفتها، تحقيقا لتوجيهات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

Advertisements

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للحشود، المهندس أسامة الحجيلي، إن الزي الرسمي روعي فيه وضع شعار الرئاسة وخطتها (2024)، بالإضافة إلى شعاري «كيف نكون قدوة» و«رؤية الملكة 2030». كما أشار إلى اطلاع السديس على تقرير المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم خلال المرحلة الأولى استقبال 78 ألف معتمر، والثانية 210 آلاف.

1.2 مليون عبوة

وزعت الرئاسة عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، حيث وزعت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، مليون و200 ألف عبوة ماء زمزم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استنفار لتفويج معتمري المرحلة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا