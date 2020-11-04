فرص تطوعية في بر المجاردة

وتتميز هذه الفرص التطوعية بعدة مميزات، وتسهل على المتطوعين والمتطوعات العمل في بيئة إيجابية ومحفزة، وتوفر شهادات بالساعات التطوعية، وتوثيق الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي في نظام أبشر، والاستفادة مما تقدمه الجمعية من دورات تدريبية وتطويرية، ثم التكريم السنوي للمتطوعين.
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