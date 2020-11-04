فرص تطوعية في بر المجاردة

أعلنت جمعية البر الخيرية بالمجاردة عن عدد من الفرص التطوعية عبر بوابة منصة العمل التطوعي (www.nvg.gov.sa)؛ للمساهمة في تنفيذ المشاريع الخيرية وإبراز جهود الجمعية، ويمكن التسجيل عبر موقع المنصة المرتبط بمركز المعلومات الوطني، كما تظهر الساعات التطوعية وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر. وشملت الفرص التطوعية التي أعلنت عنها الجمعية (تجهيز وتوزيع السلال الغذائية، منسق الفرص التطوعية، محاسبة مالية، منتج ومصور فيديو، باحثة اجتماعية، مدير فريق تطوعي).

وتتميز هذه الفرص التطوعية بعدة مميزات، وتسهل على المتطوعين والمتطوعات العمل في بيئة إيجابية ومحفزة، وتوفر شهادات بالساعات التطوعية، وتوثيق الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي في نظام أبشر، والاستفادة مما تقدمه الجمعية من دورات تدريبية وتطويرية، ثم التكريم السنوي للمتطوعين.