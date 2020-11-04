السعودية للكهرباء: انقطاع محدود بخشم عنقار وكحلا

أوضحت السعودية للكهرباء، بأن انقطاع محدود للتيار حصل في أحد المغذيات لمركزي خشم عنقار وكحلا، يوم الخميس الموافق 29/10/2020 في تمام الساعة 14:09، وتم توجيه الفريق الفني لإصلاح العطل، حيث تمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في تمام الساعة 16:13. وأضافت الشركة في إيضاح حول ما نشر في «دوت الخليج» بتاريخ 2/11/2020، بخصوص انقطاع التيار عن مركز كحلا: إن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات السعودية للكهرباء، ونهيب بكافة المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.



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