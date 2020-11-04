السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تنهي تركيب وتشغيل 567 عمود إنارة في عدد من طرق المحافظة



تبوك 17 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 03 نوفمبر 2020 م واس

أنهت بلدية محافظة تيماء أعمال تركيب وتشغيل 567 عمود إنارة, في عدد من الطرق في مدينة تيماء، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي في المحافظة والتي تقوم البلدية بتنفيذها حاليًا في عموم مدن وقرى ومراكز وهجر المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سلامه بن هليل البلوي أن إدارة المشروعات والدراسات بالبلدية أنهت تركيب وتشغيل 192 عمود إنارة بحي الرحمانية في مدينة تيماء

وتركيب وتشغيل 75 عمود إنارة ديكورية في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتركيب وتشغيل 300 عمود إنارة ديكورية على طريق الأمير فهد بن سلطان من أجل تقديم الخدمات الشاملة لكافة المواطنين في كل اتجاهات المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية تعمل الوقت الراهن على صيانة المسطحات الخضراء في المحافظة لإظهارها في أجمل صورة، إضافةً إلى العمل على تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

ودعا المهندس البلوي جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة وضرورة الابلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز 940 أو من خلال القنوات التفاعلية الأخرى.

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