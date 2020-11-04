السعودية اليوم / رئيس جامعة شقراء يرأس اجتماع مجلس الجامعة الثاني



شقراء 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس

رأس رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف أمس, الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الحالي عن بعد، بحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة رفع الدكتور السيف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.

وأعرب السيف عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يُوفق في خدمة الجامعة، وإكمال مسيرتها بتضافر جهود منسوبي الجامعة، معبراً عن شكره وتقديره للجهود المبذولة التي لمسها من منسوبي الجامعة خلال هذه الفترة القصيرة.

ودعا الجميع إلى ضرورة توجيه الجهود لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلبة الجامعة وتطوير قدراتهم المعرفية والمهارية في تخصصاتهم لتحقيق مخرجات علمية متميزة.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة والإداريّة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تعيين عدد من المحاضرين على درجة أستاذ مساعد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، وتشكيل هيئة تحرير لمجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، وابتعاث وتمديد ابتعاث عدد من منسوبي الجامعة، كما أصدر المجلس حيالها عدداً من القرارات ذات الصلة.

// انتهى //

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